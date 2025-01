Partidos de hoy EN VIVO sábado 5 de febrero: programación y canales para ver fútbol gratis

Agenda Deportiva para que no te pierdas ningún encuentro EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO HOY sábado 5 de febrero y puedas disfrutar sin interrupciones los encuentros más importantes de esta jornada.

La Liga 1 2022 empezó con todo y la primera fecha aún no termina, por ello, tenemos compromisos electrizantes cómo el que será el debut de Sporting Cristal ante Sport Huancayo. Sin embargo, no será el único cotejo que se tendrá, ya que también se apreciará el Deportivo Municipal contra Ayacucho y el Melgar vs. Mannucci.