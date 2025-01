¡Bomba! Hijo de Cristiano Ronaldo decidió jugar al fútbol pero no defendería a Portugal

Cristiano Ronaldo Jr. es noticia mundial, ya que el hijo de 'CR7' firmó su primer contrato con Manchester United , por lo que ahora será parte de la Sub-11 de los 'Red Devils'. Sin embargo, esto no queda ahí, ya que el actual futbolista tiene tres nacionalidades, lo cual no asegura que pueda defender la de Portugal.

Otra de las selecciones que podría vestir Cristiano Ronaldo Jr. es la de Inglaterra , la razón estaría porque si bien Cristiano Ronaldo padre ocultó la identificación de la madre del pequeño el diario The Mirror contó que la madre sería inglesa. Esto permitiría al talentoso jugador e hijo de Cristiano Ronaldo vestir los colores de los 'Three Lions'.

Cristiano Ronaldo en Manchester United

Hace algunos meses Cristiano Ronaldo habló sobre su hijo y vio con buenos ojos que se dedique al fútbol aunque también dio cierta apreciación sobre sus decisiones: "Veremos si es futbolista, a veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas y sabe que no me gusta".