River vs Patronato: goles, resumen y resultado Copa Liga Profesional 2022

Madrugan en el Monumental. Pierde la pelota Enzo Perez y Guideño marca el primero luego de que la pelota se desviara en Paulo Díaz. ¡Armani no tuvo nada qué hacer!

El equipo de Marcelo Gallardo no baja el acelerador y busca el gol de la tranquilidad

River Plate es claramente superior a Patronato que no encuentra cómo marcar el descuento

La otra baja confirmada es Jorge Carrascal. Es un hecho de que el colombiano no continuará. Su futuro está en Rusia. Inclusive, ya viajó para unirse al CSKA Moscú. "Me faltó un poquito, pero siempre hay revancha. Estoy triste porque me voy", dijo antes de marcharse.