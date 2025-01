¿Cambio de aires? Cristiano Ronaldo dejará Manchester United si no se cumple una condición

Caso contrario, Cristiano Ronaldo ha hecho saber que de no cumplirse esta condición tiene la total libertad de ir en busca de un nuevo equipo para pelear el máximo torneo de clubes europeos.

"Cristiano podría salir del United si no entran en Champions. El club no se interpondrá a su salida si exige abandonar Old Trafford", indica Daily Mirror sobre la situación de Cristiano Ronaldo.