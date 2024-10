FIFA castigó a Rusia por ataques pero no aplicó lo mismo con Arabia Saudita ni Israel

Rusia decidió atacar a Ucrania y el mundo del fútbol no fue ajeno a los acontecimientos. La FIFA tomó una radical decisión suspendiendo a Rusia de toda competición dentro del 'deporte rey'. Sin embargo, esta medida se generó luego de la presión dada por varias federaciones de la UEFA ya que en el pasado no intervino en conflictos similares.

Sabida la situación, FIFA ha optado por ponerle un alto a Rusia pero no lo hizo con Arabia Saudita, Israel o hasta el propio Estados Unidos y es que los países en mención también generaron ataques geopolíticos y de distintas índoles. El ente máximo del futbol siguió su curso sin alteración alguna pese a los ataques dados en años anteriores.

FIFA y los castigos a Rusia

Ejemplo de ello fue lo sucedido cuando Estados Unidos tuvo conflictos con Irak en el año 2003 y que finalizó en el 2011 . De hecho, Estados Unidos ha tenido conflictos también con otros países islámicos como sucedió en la década de 1980 con Irán, incluso ambas selecciones se enfrentaron en 1998 en la Copa del Mundo realizada en Francia. En ese momento, FIFA no intervino en lo absoluto.

Desde el 2015 el ejército saudí invadió territorio de Yemén y desde ese momento hasta la actualidad la situación no cesa. En cambio, ha agravado y no hay cuando culmine, esto llevado al fútbol no ha impactado en lo absoluto. FIFA sigue por la ruta de sus propios intereses, además Arabia Saudita es una posible clasificada a Qatar 2022, país con el que también tiene conflictos.