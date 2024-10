Capitán de Rusia responde a ataques de ucranianos: “estoy en contra de la guerra”

Vía redes sociales, Artem Dzyuba colocó un texto importante mostrando su rechazo total a la guerra. Indicó que en los primeros días no habló: "no por miedo, sino porque no soy un experto en política", pero agregó que "no estoy a favor de la guerra". Además de esta posición agregó que es injusto la medida que toman con la selección rusa.