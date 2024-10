Futbolista argentino que huyó de la guerra en Ucrania: "Pasó lo que solo ocurre en las películas"

Son muchos los futbolistas que salieron huyendo de Ucrania inmediatamente después de que las fuerzas armadas rusas irrumpieran en dicho territorio. Claudio Spinelli es uno de ellos, un delantero argentino de 24 años que tuvo más de un problema para abandonar suelo ucraniano.

"Lo que pasa en las películas, me pasó. No tengo palabras para expresarte lo que me pasó en la cabeza. Fueron tres días que no dormí", expresó Spinelli al programa de 'Equipo F'.

"Veo mi teléfono y tenía 10 llamadas perdidas, mi mujer estaba varada en París, gracias a Dios no la dejaron viajar. Mis viejos y mi mujer me llamaban diciéndome: 'ándate'", siguió relatando.

"Ellos me dijeron: 'agarra lo que más puedas y ándate'. Me comunicó con el club y me dicen que todavía no sabían qué hacer", continuó.

"Yo dije agarro el auto que tengo y me voy, pero el capitán del equipo, que es el otro extranjero del club, de Letonia. Me dice no nos vayamos en el auto, porque nos lo van a robar y ni siquiera hay gasolina, estaba colapsado el país", agregó.