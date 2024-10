¡Victoria agónica! Peñarol se impuso 1-0 a Danubio con gol de Bentancourt vía penal

Inicia la segunda mitad sin variante alguna y con el mismo ritmo que la primera parte, Peñarol atacando y un Danubio cómodo que se la pasa defendiendo. Se desespera el club 'Carbonero' que no encuentra el gol.

Jorge Fossatti replantea a Danubio y coloca a Guillermo May y Jimmy Evans, se retiraron Nicolás Rodríguez y Rafael Haller. Se juegan ya 65' en el que Peñarol dejó de atacar con solvencia.

Restan menos de 10' y el árbitro decidió expulsar al asistente de Jorge Fossatti. Partido con todos los condimentos en estos últimos minutos en los que Peñarol se cansó de atacar pero no puede anotar en la portería de Danubio.

Sigue aquí el partido Peñarol vs. Danubio (EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO) hoy desde el estadio Jardines del Hipódromo, por la quinta jornada del Campeonato Uruguayo . La transmisión de este cotejo estará a cargo de VTV Uruguay y VTV Plus . Asimismo, las mejores incidencias, los videos con los goles y el minuto a minuto del partido lo podrás disfrutar por la web del Diario Líbero .

Los 'Carboneros' no empezaron con pie derecho en el certamen, pero hace unos días pudo dar el grito de su primer triunfo nada menos que ante su clásico rival, 1-0 ante Nacional. De momento cuentan con cuatro unidades y se ubican el casillero 12, por lo que están obligados a robarse la victoria en condición de visitante.

Revisa los horarios y no te pierdas este crucial cotejo uruguayo.

El duelo entre ambos equipos será transmitido por VTV y VTV Plus para Uruguay, mientras que Gol TV y Star Plus se encargarán de pasar el partido para todo Sudamérica. Sin embargo, si no tienes ninguna de esas opciones, en el diario Libero te traeremos un minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles totalmente GRATIS.