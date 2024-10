Rainer Torres tras los terribles incidentes en el Querétaro vs. Atlas: "Qué nunca pase en Perú"

México vivió una de las noches más oscuras en relación al fútbol. Los hinchas del Querétaro y Atlas protagonizaron una batalla campal en el Estadio La Corregidora. Muchas personas, donde se pudieron ver desde niños hasta personas ancianas se vieron afectados a este terrible incidente que quedará en los malos recuerdos del deporte rey.

Por esa razón, Rainer Torres, ex futbolista de Universitario, no fue ajeno a lo vivido en el país 'azteca' y se expresó en sus redes sociales de una forma muy preocupada. El líder del proyecto Embajadur Crema, resaltó que la disciplina está para amarla y disfrutarla, más no seas un pretexto para generar violencia.

"Vi imágenes de lo que pasó en México. Uno va al estadio a divertirse,a pasarla bien ,no va para encontrar la muerte. Tal vez todo inicia desde un tweet y no nos damos cuenta. Hermanos del fútbol, amemos el fútbol,disfrutemos de él, pero nunca pase algo así en el Perú. No a la violencia", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Mensaje de Rainer Torres tras incidentes entre Querétaro y Atlas.

Un punto importante que resaltó el ex mediocampista es sobre la posibilidad de que algo similar pueda suceder en nuestro país, más aún porque hace poco se vieron hechos repudiables en la previa del partido entre Universitario vs. Deportivo Municipal. Como muchos, Rainer espera que esto no ocurra aquí y solo se disfrute el espectáculo.