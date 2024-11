En su casa, América de Cali perdió 1-3 ante Independiente Medellín

Una semana para el olvido tuvo América de Cali. El local no pudo ante Independiente Medellín y terminó cayendo por 1-3. Los goles de la visita fueron Adrián Arregui (2′), David Mosquera (25′) y Diber Cambindo (40′), mientras que el único gol de los ‘Diablos Rojos’ lo hizo Déinner Quiñones (34′).

En tanto, en el torneo local, tanto América de Cali como Medellín cuentan con 15 unidades en la tabla de posiciones, por lo que será vital sumar de a tres puntos para no perderle la vista a los primeros lugares.

Es importante mencionar que, en los últimos 10 choques entre ambas instituciones, no se han dado empates y el balance ha estado inclinado a favor Medellín, que ha logrado 6 triunfos y América ha salido victorioso en 4 ocasiones.

