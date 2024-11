Periodista uruguayo arremete contra la 'Bicolor': "Los peruanos tienen miedo de jugar"

Previo al encuentro Perú vs Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias al mundial de Qatar 2022 , el periodista Alberto Pérez se volvió tendencia en redes sociales luego de arremeter contra la Selección Peruana y asegurar que el equipo de Ricardo Gareca no tiene chances de ganar en el Estadio Centenario.

Asimismo, comentó que la pancarta que se colocó en las calles de Lima para agradecer el desempeño de Ricardo Gareca en las Eliminatorias Qatar 2022 es "humo" porque considera que la 'Bicolor' no superará a la selección uruguaya.

"Después se quejaban de los chilenos. Los peruanos son igual que los chilenos, le están viendo humo a los peruanos. Estas ilusionando a un pueblo porque la gente de Perú hay que decirle que no se ilusionen. Estas vendiendo humo a la gente de Perú. Te digo una cosa, no le vendan humo a los peruanos porque no van a ganar", añadió.