Zlatan Ibrahimovic y su temor más grande: el retiro del fútbol profesional

Suecia se juega sus últimas chances de ir a Qatar 2022 cuando enfrente a República Checa en los "play-offs" de la UEFA, el equipo escandinavo es liderado por el crack Zlatan Ibrahimovic que quiere disfrutar sus últimos años del fútbol y él mismo ha aceptado estar cerca del adiós. Ha pedido que "disfruten" a Zlatan Ibrahimovic porque como él ya no hay.

"Tengo miedo al final de mi carrera porque la adrenalina que siento en el campo no la voy a encontrar en ningún lado. Entro en pánico, pero seguiré jugando todo el tiempo que pueda" contó Ibrahimovic que no podrá jugar ante los checos pero sí ante Polonia ante una eventual clasificación.

Agregó que: "No podré jugar los 90 minutos. Estoy haciéndome mayor, pero todavía estoy en buena forma, así que aprovecha para verme en el campo mientras puedas porque no volverás a ver algo así. Verás a Elanga, pero con todo respeto, no volverás a ver a un Ibrahimovic. Disfrútalo mientras dure".