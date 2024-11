¿Y Perú? Futbolista de ascendencia peruana fue convocado a la selección de Suecia

No es la primera vez que Matteo Pérez es convocado a la Selección de Suecia . El año pasado disputó la Eurocopa sub-16 y fue titular indiscutible. Gracias a sus buenas actuaciones, pudo fichar posteriormente por el Bayer Múnich .

Pese a ser convocado por el combinado escandinavo, esto no significa que Matteo Pérez no pueda disputar en un futuro partidos oficiales junto a la 'Bicolor'. Según FIFA, un futbolista no es más elegido por un país si este logra disputar como mínimo dos partidos oficiales con la selección absoluta. Por lo que existe posibilidades que el zurdo pueda en algún momento enfundarse la 'Blanquirroja'.