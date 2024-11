'Chorri' Palacios advierte a Perú: "¿Ustedes creen que no van a incentivar a Paraguay?"

En esa línea, el exseleccionado Roberto Chorri Palacios indicó que no descarta que los paraguayos lleguen 'motivados' económicamente para el partido de este martes. Además, mostró un alivio porque Almirón no podrá estar para cotejo.

"No creamos que será un partido fácil. El problema de ellos eran los técnicos porque jugadores tienen, mira cómo le ganaron a Ecuador. Lo bueno es que no va a estar su mejor jugador, Almirón", sostuvo Palacios .

"¿Ustedes creen que no van a incentivar a Paraguay para que venga y le ensucie la fiesta a Perú? Si Perú no gana y empata hay otros equipos que lo podrán alcanzar y pasar. No será fácil", añadió el exfutbolista para la página oficial de ADFP.