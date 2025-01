En el estadio Comunale Via del Mare, Inter le ha robado el protagonismo a Lecce y lo ha goleado por 4 a 0 en la fecha 22 del torneo Italia - Serie A 2024-2025. El equipo de Simone Inzaghi fue una máquina y no dio tregua a su oponente. Tomó la delantera al minuto 5 del primer tiempo gracias a un gol de jugada de Davide Frattesi. La ventaja se amplió con los remates de Lautaro Martínez (38' 1T) y Denzel Dumfries (11' 2T), respectivamente. El rival ya no pudo recuperarse y Inter sentenció el partido a los 15 minutos de la segunda parte, cuando Mehdi Taremi pudo romper la valla contraria después de un tiro penal.