Al Nassr vs Al Wehda EN VIVO con Cristiano Ronaldo: a qué hora juega y en qué canal ver

Momento de ver un partidazo entre Al Nassr vs Al Wehda por la fecha 22 de las Saudi Professional League de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo vuelve a hacerse presente ante la mirada de los millones de hinchas este martes 25 de febrero a partir de las 11:00 hora peruana (16:00 horas GMT) . La transmisión del compromiso va por SSC, FOX Deportes y TNT Sports .

El atacante luso no tuvo fortuna en la pasada jornada del certamen local. No solo no convirtió para su equipo, sino que terminó cayendo en casa ante Al Ettifaq por 2-3. Un marcador muy doloroso para 'CR7', que cada vez se complica en su afán de lograr el título de la Liga Saudí.