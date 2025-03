Bielsa promete darle una mano a Perú y ganarle a Bolivia en El Alto: "Creo que podemos hacerlo"

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se han puesto de candela en la pelea por el repechaje tras la fecha 13 y este martes 25 de marzo se disputará la una jornada más del certamen, que tendrá entre sus partidos más destacados el que sostendrán Bolivia vs. Uruguay a más de 4000 m. s. n. m. de El Alto.

Uruguay perdió ante Argentina en condición de local y se complican en las Eliminatorias 2026. Foto: AFP

"El partido lo imagino con las limitantes que provoca la altura en el rendimiento físico, aunque eso no invalida nuestra posición de ir a ganar el partido y creer que podemos hacerlo ", declaró el experimentado entrenador en conferencia de prensa post derrota frente a Argentina.

Marcelo Bielsa cree posible un triunfo de Uruguay ante Bolivia en El Alto por Eliminatorias 2026. Foto: AFP

Por otro lado, el estratega de 69 años dio a conocer que debido a la condicionante de disputar el duelo en una ciudad de altitud elevada, no utilizará a la mayoría de futbolistas con los que disputó el encuentro contra Argentina . Además, pondrá desde el arranque a sus convocados que militan en el fútbol mexicano como Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

"Sabemos que jugar en la altura, ya no en La Paz, sino por encima de los 4.000 metros, aumenta la dificultad de un enfrentamiento, pero seguramente no van a jugar varios de los que jugaron ante Argentina. Algunos sí y otros no" , agregó el popularmente conocido como el 'Loco'.