¡Inédito! Gareca reveló cuál será su nuevo destino luego de dejar Chile: "No me veo sin trabajar"

Ricardo Gareca quiere regresar a Argentina tras su etapa como DT de Chile

"Yo ahora tengo expectativas con Chile, lo que quiero es afianzarme en donde estoy. Si vos me preguntás qué es lo que quisiera. Bueno, después de que termine este proceso, me gustaría volver a mi país. No me veo sin trabajar, amo lo que hago. No le tengo miedo a ningún desafío; no elegiría un equipo, iría donde me llamen, no tendría problema en ponerme a trabajar en cualquier club", sostuvo el 'Tigre'.