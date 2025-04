Oliver Sonne vive un duro momento en Burnley pese a lograr el ascenso a la Premier League

Burnley sigue en la senda del triunfo tras haber goleado al Queens Park Rangers por la jornada 45 de la Championship. La mala noticia fue que Oliver Sonne nuevamente se quedó sin poder disputar ni un solo minuto en este encuentro, pese a que su equipo ya consiguió el ascenso a la Premier League para la próxima temporada.

Y es que ya no cabe dudas de que Sonne no ha logrado ganarse la aprobación de Scott Parker y se ha quedado relegado al banco de suplentes. La estadística del 'Vikingo' no es nada alentadora, pues solo ha podido disputar cuatro encuentros con la camiseta del Burnley en esta temporada.

De hecho, para remontarnos a la última vez que vimos al nacido en Dinamarca en la cancha tenemos que retroceder al 8 de marzo cuando su equipo consiguó la victoria por 4-0 ante Luton. En dicho encuentro Sonne disputó los últimos 15 minutos.

Desde entonces han pasado 11 partidos en los que el lateral de la selección peruana no ha visto ni un solo minuto, tanto con su equipo como con la 'Bicolor'. Este panorama podría abrirle las puertas a final de temporada, para que consiga minutos en otro equipo de Europa.

Oliver Sonne firmó con el Burnley hasta 2029

¿Cuánto vale Oliver Sonne?

Según el portal especializado en el mercado de fichajes, Transfermarkt, Oliver Sonne está cotizado en 3 millones de euros, este ha sido el valor más alto toda su carrera y lo convierte en uno de los futbolistas más caros de la selección peruana.

Lastimosamente, si la situación del 'Vikingo' con el Burnley no cambia, su precio en el mercado podría verse seriamente disminuido. De esta forma, resulta crucial que el lateral pueda tener minutos en lo que resta del año.

¿Cuándo vuelve a jugar el Burnley?

El Burnley se medirá ante el Millwall el próximo sábado 3 de mayo a las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Turf Moor por la jornada 46 de la Championship.