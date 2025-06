Prensa colombiana no ocultó su molestia tras empate ante Perú: "Una actuación para..."

En el cierre de la fecha 15 de las Eliminatorias 2026, las selecciones de Colombia y Perú no se sacaron diferencias y empataron sin goles en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, resultado que baja las esperanzas de la Bicolor en su lucha por llegar al repechaje y que no gustó para nada en el país cafetero, a tal punto que la prensa de dicho país no ocultó su molestia.

Reacción de la prensa colombiana tras el empate ante Perú

Las reacciones de los medios colombianos tras el empate contra la selección peruana han sido de desazón. Así lo mostró el diario El Tiempo, que en su versión digital afirmó que la actuación del combinado dirigido por Néstor Lorenzo fue para el olvido en condición de local, criticando su falta de gol y calificándolos como equipo deficiente.

"Colombia vs Perú: Empate a cero goles con una actuación para el olvido de la 'tricolor'. Con un partido sin ideas en ataque, termina el encuentro en Barranquilla y Colombia aplaza la seguridad que pudo haber ganado de local. Varias llegadas al área rival pero ninguna solución concreta hicieron ver a la Selección como un equipo deficiente, lento y agotado en la mayor parte del encuentro", se lee en la nota publicada en su web oficial.

El Tiempo calificó la actuación de Colombia ante Perú para el olvido. Foto: El Tiempo

Por su parte, AS Colombia destacó los problemas que tuvieron los 'cafeteros' a la hora de concretar las jugadas en ataque y que, pese a tener sus opciones, no pudo sacar un resultado positivo. "Colombia cede puntos en casa: Empata con Perú en el Metro. El equipo de Néstor Lorenzo sufrió a la hora de finalizar las acciones y no pudo romper el cero en Barranquilla. Ambos equipos propusieron pero ninguno logró generar tanto como para abrir el marcador", mencionó el citado medio.

La versión colombiana de AS lamentó el empate de los 'cafeteros' ante Perú. Foto: AS Colombia

Por último, FutbolRed no tuvo piedad y aseguró que Colombia es su propio enemigo, criticando el nivel mostrado en la cancha de los suyos ante el penúltimo lugar de las Clasificatorias Sudamericanas con muchas ausencias, que lo ha hecho sumar cinco encuentros sin conocer la victoria.

"Somos nuestro peor enemigo: Colombia no pudo con Perú y se complicó. La Selección Colombia es su fantasma, su némesis, su peor enemigo. Increíblemente se ha divorciado de su fútbol y ha sumado cinco juegos, ¡cinco!, sin saber qué es ganar. Esta vez falló, nuevamente, contra el penúltimo de la clasificación, contra una selección de Perú repleta de bajas, con un número 9 de 41 años que metió en líos a la sangre joven nacional y una disciplina a prueba de todo. Así se llevaron el empate 0-0 que mantiene al equipo de Néstor Lorenzo sumido en el marasmo, a confusión, la inseguridad, la desconfianza", recalcó el mencionado portal.

FútbolRed fue muy crítico con la actuación de Colombia ante Perú. Foto: FutbolRed

¿Cuándo vuelven a jugar Colombia y Perú por las Eliminatorias 2026?

Tras el empate, ambas selecciones deberán pasar la página y comenzar a enfocarse en lo que será sus duelos por la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La 'Tricolor' deberá visitar a Argentina, mientras que la Blanquirroja recibirá a Ecuador, ambos compromisos este martes 10 de junio.