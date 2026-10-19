Cristiano Ronaldo recibe dura sanción de Portugal: 30 días suspendido y multa de 255 euros

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) hizo oficial este lunes 19 de octubre la sanción contra Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección nacional sin autorización. El Consejo de Disciplina determinó una suspensión de 30 días y una multa económica de 255 euros por incumplir el reglamento disciplinario.

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¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo?

El incidente ocurrió el pasado 30 de septiembre en Copenhague, Dinamarca, donde Portugal preparaba sus compromisos internacionales. La decisión del delantero se produjo después del encuentro contra Noruega, disputado el 27 de septiembre, en el que permaneció en el banco de suplentes durante la victoria portuguesa por 2-1. Según las informaciones publicadas, el futbolista se molestó tras calentar durante aproximadamente media hora sin ingresar al campo.

Cristiano Ronaldo fue suspendido en Portugal.

La situación estuvo relacionada con sus diferencias con el seleccionador Jorge Jesus. Ronaldo sostuvo que el técnico no había cumplido lo acordado sobre su participación en los partidos. Posteriormente, el atacante reconoció su responsabilidad, pidió disculpas por su comportamiento y manifestó que aceptaría las consecuencias disciplinarias de su decisión.

El Consejo de Disciplina aplicó el artículo 160 del reglamento de la federación portuguesa, que contempla sanciones por abandonar injustificadamente las actividades de la selección. De acuerdo con la información de la agencia EFE, la resolución dio por acreditada la infracción de manera intencional. La sanción anunciada es de 30 días de suspensión, además de los 255 euros de multa.

Pese al castigo, Cristiano Ronaldo podría volver a vestir la camiseta de Portugal en noviembre. Según la prensa portuguesa, el periodo de suspensión comenzó tras su salida de la concentración y finalizaría el 30 de octubre, por lo que estaría habilitado para los próximos compromisos frente a Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el 17. Sin embargo, su regreso dependerá también de una eventual convocatoria y de cómo evolucione su relación con el seleccionador.