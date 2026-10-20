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Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Este miércoles 21 de octubre se realizarán importantes partidos en diversos torneos, destacando la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Repasa la agenda deportiva con los partidos de este miércoles, 21 de octubre. Tendremos importantes encuentros por Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, entre otros torneos. Además, Universitario cerrará su participación en la Copa Libertadores Femenina.
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Partidos de hoy por Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|Como vs Manchester United
|ESPN, Disney+
|11:45
|Lille vs Galatasaray
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|Aston Villa vs Viking
|ESPN, Disney+
|14:00
|Bayern Múnich vs Arsenal
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|Brujas vs Lens
|ESPN 7, Disney+
|14:00
|Inter vs Shakhtar
|ESPN 5, Disney
|14:00
|Real Betis vs Feyenoord
|Disney+
|14:00
|Real Madrid vs RB Leipzig
|ESPN, Disney+
|14:00
|Sporting Lisboa vs LASK
|Disney
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Levante vs Athletic Bilbao
|DSports
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|Palmeiras vs Fluminense
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro
|ESPN, Disney+, DSports, DGO
Partidos de hoy por Copa Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|U. de Chile vs Antofagasta
|-
Partidos de hoy por Liga Dimayor
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Llaneros vs Deportivo Cali
|Win Sports, Win Play
|20:20
|Independiente Santa Fe vs Jaguares
|Win Sports, Win Play
Partidos de hoy por Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|Barranquilla vs América de Cali
|Win Sports, Win Play
Partidos de hoy por Copa AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Liverpool vs Cerro Largo
|DSports
Partidos de hoy por Copa Libertadores Femenino
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Colo Colo vs Caracas
|Facebook Conmebol
|15:00
|Independiente Santa Fe vs Corinthians
|Facebook Conmebol
|19:00
|Belgrano vs Universitario
|Facebook Conmebol
|19:00
|Palmeiras vs Independiente del Valle
|Facebook Conmebol
Partidos de hoy por MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Cincinnati vs DC United
|Apple TV
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Atlas vs América
|Canal 5 Televisa
|20:00
|Puebla vs Monterrey
|ViX, Disney
|20:00
|Toluca vs Tijuana
|Azteca 7
|22:10
|Pachuca vs Cruz Azul
|ViX
|22:10
|Santos Laguna vs Pumas UNAM
|Canal 5 Televisa, TUDN
Horarios corresponden a Perú.
¡Vamos al Circo!
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