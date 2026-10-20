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Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Este miércoles 21 de octubre se realizarán importantes partidos en diversos torneos, destacando la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre
Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre | Composición: LÍBERO
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Repasa la agenda deportiva con los partidos de este miércoles, 21 de octubre. Tendremos importantes encuentros por Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, entre otros torneos. Además, Universitario cerrará su participación en la Copa Libertadores Femenina.

Tabla de posiciones de la Champions League y resultados de la fecha 3.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Champions League 2026-27: así marcha tras triunfo del PSG sobre Barcelona

Partidos de hoy por Champions League

HorariosPartidosCanales
11:45Como vs Manchester UnitedESPN, Disney+
11:45Lille vs GalatasarayESPN 2, Disney+
14:00Aston Villa vs VikingESPN, Disney+
14:00Bayern Múnich vs ArsenalESPN 2, Disney+
14:00Brujas vs LensESPN 7, Disney+
14:00Inter vs ShakhtarESPN 5, Disney
14:00Real Betis vs FeyenoordDisney+
14:00Real Madrid vs RB LeipzigESPN, Disney+
14:00Sporting Lisboa vs LASKDisney

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
13:00Levante vs Athletic BilbaoDSports

Partidos de hoy por Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
19:30Palmeiras vs FluminenseESPN, Disney+

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Montevideo City Torque vs Atlético MineiroESPN, Disney+, DSports, DGO

Partidos de hoy por Copa Chile

HorariosPartidosCanales
17:00U. de Chile vs Antofagasta-

Partidos de hoy por Liga Dimayor

HorariosPartidosCanales
18:15Llaneros vs Deportivo CaliWin Sports, Win Play
20:20Independiente Santa Fe vs JaguaresWin Sports, Win Play

Partidos de hoy por Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
19:30Barranquilla vs América de CaliWin Sports, Win Play

Partidos de hoy por Copa AUF

HorariosPartidosCanales
14:00Liverpool vs Cerro LargoDSports

Partidos de hoy por Copa Libertadores Femenino

HorariosPartidosCanales
15:00Colo Colo vs CaracasFacebook Conmebol
15:00Independiente Santa Fe vs CorinthiansFacebook Conmebol
19:00Belgrano vs UniversitarioFacebook Conmebol
19:00Palmeiras vs Independiente del ValleFacebook Conmebol

Partidos de hoy por MLS

HorariosPartidosCanales
18:00Cincinnati vs DC UnitedApple TV

Partidos de hoy por Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Atlas vs AméricaCanal 5 Televisa
20:00Puebla vs MonterreyViX, Disney
20:00Toluca vs TijuanaAzteca 7
22:10Pachuca vs Cruz AzulViX
22:10Santos Laguna vs Pumas UNAMCanal 5 Televisa, TUDN

Horarios corresponden a Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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