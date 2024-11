Turco Husaín sobre Messi: "En vez de potenciar a PSG, empeoró a todos"

"Messi, en vez de potenciar a PSG, empeoraron todos hoy. 'Marquinhos', el peor partido de la historia. Kimpembe, bueno qué sé yo, no sé lo que da. Diallo, cómo llegó a PSG Diallo", sostuvo el 'Turco' en vivo durante la emisión del programa 'Fútbol Total' de DirecTV Sports.

Y es que esta tarde, PSG con un equipo de gala: Messi, Neymar y Mbappé no pudo frente al Brujas en el debut de ambos en el torneo de clubes más prestigioso a nivel mundial. Ander Herrera anotó el 1 a 0 (15'); sin embargo, Hans Vanaken emparejó las acciones (27'). Y para colmo de males, Kylian Mbappé se fue lesionado (39'). Por la misma zona, el Manchester City goleó 6-3 al RB Leipzig, en el Etihad Stadium.

"Neymar no está rápido, no está fresco. Messi, lo mismo. Messi le dio para hacer tres goles con Bolivia, no está físicamente entero", puntualizó el actual periodista deportivo argentino, multicampeón con Vélez Sarsfield y River Plate durante su etapa de jugador de fútbol. Además de seleccionado nacional de 'La Albiceleste' entre los años 1997 y 2022.