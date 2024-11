Mignolet se burló de Messi, Neymar y Mbappé por 1-1 en Champions

Cabe precisar que Mignolet, de 33 años de edad, se mudó a Brujas desde Anfield en el año 2019 y no pudo resistirse a dar unas declaraciones en vivo que dejaron en ridículo a los cracks del PSG, favorito para ganar su zona y alzar su primera 'Orejona' de toda la historia.

"Realmente no tenía mucho trabajo que hacer. Jugamos muy bien colectivamente. No dimos increíbles oportunidades de ataque. Sin embargo, No puedes marcarlos uno a uno, tienen tanta calidad para vencer a su hombre", sostuvo Mignolet al concluir el encuentro.