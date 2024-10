Barcelona definirá su pase a octavos de final en la última fecha

11' ¡TODAVÍA NO LLEGAN LOS GOLES!

12' ¡ARAAAAAAAAAUJO NO PUDO DEFINIR!

Gilberto simula una falta para hacer tiempo y la hinchada culé no lo perdona que empiezan a pifiar al equipo portugués.

El jugador del Benfica saó del camino a Ter Stegen pero no pudo anotar. De manera increíbleo lo mandó fuera del arco

De manera increíble emaptaron sin goles. Con este resultado, Barcelona y Benfica aún no se clasifican a octavos de final. Todo se definirá en la última fecha, pero será no apto para cardíacos ya que los españoles enfrentan a Bayern Munich y los portugueses a Kiev.

Barcelona y Benfica se miden por la Champions League en el Camp Nou

Luego, Xavi Hernández agregó: "¿Para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en un escenario positivo? No podemos sacar pecho. El Barça no está para sacar pecho, pero ¿por qué no podemos ser optimistas?".