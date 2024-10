Gustavo Dulanto: "De nada vale haber ganado al Real Madrid si no nos clasificamos"

Pese a que tuvo un inicio magnífico en la UEFA Champions League , el elenco del FC Sheriff de Gustavo Dulanto no ha podido sostener su buen momento en las siguientes jornadas del torneo. Es por ello, que ahora recibirán en casa a Real Madrid con la consigna de obtener un buen resultado que les permita soñar con el pase a octavos de final.

Ante ello, el defensa nacional Gustavo Dulanto tuvo una charla con Diario AS para dar sus sensaciones de este partido. Para nuestro compatriota, es vital conseguir un buen resultado, ya que en caso no se dé lo esperado no habrá valido la pena dar el golpe en el Santiago Bernabéu.