Barcelona y las consecuencias que tendría jugar la Europa League

Si el Barcelona empata ante Bayern, deberá esperar que el Benfica empate o pierda ante el Dinamo Kiev en Lisboa. Recordemos que en caso de igualdad en puntaje entre 'culés' y portugueses, clasificarán a octavos final a estos últimos, por tener mejor saldo en los enfrentamientos directos (3-0 y 0-0). Para la fase de grupos no se utiliza la diferencia de goles.

Si el Barcelona pierde ante el Bayern, deberá esperar que el Benfica no le gana a Dinamo Kiev en Lisboa. Cabe señalar que el equipo ucraniano no tiene chances ni de quedar tercero, por lo que podría no exigirse tanto a las 'Águilas'.