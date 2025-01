Atlético Madrid vs. Manchester United: Día, hora y canal para duelo de Champions League

Solo es cuestión de días para vivir el emocionante encuentro entre Atlético Madrid vs. Manchester United por los octavos de final de la UEFA Champions League . Un cotejo que ningún aficionado quiere perderse por los grandes nombres que presentan ambas escuadras, por lo que acá te comentamos todo lo que concierne a estos primeros 90 minutos.

Vuelve el rey de la UEFA Champions League como Cristiano Ronaldo. El popular 'CR7' tendrá nuevamente como rival a Atlético de Madrid, quien no tiene buenas estadísticas cuando ha tenido de rival al delantero luso. No obstante, los de Diego Simeone saben muy bien que sufrieron hasta los minutos finales de la fase de grupos, por lo que no querrán despedirse tan rápido del torneo.