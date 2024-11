Xavi apuntó a su favorito en Champions League: "Voy con Messi y Neymar"

"Tanto como su jardín no lo diría, pero Leo ha hecho maravillas no solo en el Bernabéu, en todos los campos. Hoy es un partido grande para Leo, y para el París y para el Madrid. Sí que lo veré. Estaré en casa y lo veré, no me iré de cena. Lo veré y disfrutaré del partido. La pena es no estar nosotros en Champions, tengo que ser honesto.