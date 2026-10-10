Canal confirmado para ver partido de Barcelona vs Galatasaray por la Champions League

Barcelona vs Galatasaray se enfrentarán en un emocionante encuentro por la fecha 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los culés llegan en gran momento de forma y buscarán demostrar que son firmes candidatos al título. Por ello, aquí te compartimos el canal confirmado para que puedas sintonizar la transmisión del duelo.

Canal confirmado para ver partido de Barcelona vs Galatasaray

El partido entre Barcelona vs Galatasaray contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal internacional de ESPN para toda Sudamérica. Del mismo modo, este encuentro de Champions League se podrá sintonizar vía ONLINE por la app de streaming de Disney Plus.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Galatasaray por Champions League?

Estos son los canales a los que deberás estar atento para no perderte ninguna de las emociones del partido de Barcelona vs Galatasaray.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN 5 y Disney Plus.

Brasil: TNT Brasil, SBT y Max.

Argentina: Disney Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN 5, Disney Plus e inter.

México: TNT Sports y Max.

Panamá: Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Plus+.

Estados Unidos: Paramount Plus y DAZN USA.

¿Cómo llegan Barcelona y Galatasaray al partido por Champions League?

Barcelona parece no haber perdido forma en el parón de selecciones, luego de mostrar un gran rendimiento en su victoria por 3-0 ante el Getafe. Los dirigidos por Hansi Flick son los líderes en solitario de LaLiga y ahora buscarán reafirmar su gran nivel en el máximo torneo de Europa. Sin embargo, para este duelo no contarán con Raphinha por lesión. Anthony Gordon se perfila como su reemplazo.

Anthony Gordon puede ser titular ante Galatasaray tras su actuación ante Getafe.

Por su parte, Galatasaray tuvo un amistoso durante la fecha FIFA y, en su regreso a la Super Liga de Turquía, venció por 3-1 ante Kasimpasa. El cuadro turco buscará su primera victoria en la competición y para ello se esperanza en su máxima figura: Víctor Osimhen. El delantero suma seis goles y tres asistencias en la temporada.