Copa América 2019: Juan Carlos Oblitas reveló detalles de la lesión de Jefferson Farfán

La abrupta salida de Jefferson Farfán de la selección peruana ha sorprendido a todos. Nadie imaginaba que la 'Foca' padecía de una severa lesión que ha terminado alejándolo de la Copa América 2019: consecuencia de la rusticidad de la zaga brasileña.

El Director Deportivo de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, brindó unas breves declaraciones en el hotel de concentración en donde la 'Bicolor' se viene preparando con miras al choque por los cuartos de final de la Copa América 2019 pactado para el próximo sábado.

"Ayer, Jefferson amaneció con la pierna hinchada. Se le extrajo líquido. Hoy amaneció peor y por ello se decidió sacar la resonancia magnética", refirió el 'Ciego'.

Tal y como Líbero lo anunciara en la mañana de este lunes 24, Jefferson Farfán no fue considerado en la práctica por el comando técnico de Ricardo Gareca, debido a que presentaba una molestia en la rodilla izquierda tras el término del duelo ante Brasil.

En esa misma línea, se esperaba que no sea de gravedad (no se pudo apreciar - preliminarmente - alguna jugada que pueda avisar de una lesión), no obstante, el departamento encontró un desprendimiento de ligamento en el jugador de Lokomotiv.

Esta noticia fue un baldaso de agua fría para Ricardo Gareca y todo su comando técnico, pues la 'Foca' era una de las cartas en ofensiva para el partido que sostendrá la 'Bicolor' el próximo sábado 29 de junio por los cuartos de final de la Copa América 2019.

La primicia obtenida por Libero fue ratificada por la Federación Peruana de Fútbol a través de un comunicado enviado por su cuenta de Twitter. En ella se detalla que el ex jugador de Schalke 04 y Alianza Lima era desafectado de la plantilla liderada por Ricardo Gareca debido a una lesión en la rodilla izquierda.

"Siento mucha tristeza. Sé que es parte del fútbol pero es un golpe duro. Tengo que tratar de operarme lo más rápido posible. A mis compañeros les deseo lo mejor, sé que sacarán adelante el mal momento que hemos pasado. No recuerdo como fue la lesión, solo que recibí un golpe. Eso provocó mi lesión", declaró Farfán a Canal N mientras abandonaba la concentración.