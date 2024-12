Brasil, con polémico arbitraje, le volteó el partido a Colombia y clasificó a cuartos

La Selección de Brasil bregó más de lo que esperaba para vencer 2-1 a Colombia en la última jugada de un cotejo que se desvirtuó por el polémico cobro del argentino Néstor Pitana , quien validó el empate parcial del 'Scratch' luego de que el balón chocase en su humanidad y la pelota no se detuviese por completo para reanudar el juego.

Los colombianos sorprendieron con un golazo de Luis Díaz antes de los 10 minutos. No obstante, el dominio del trámite del encuentro lo llevó siempre la 'Canarinha', aunque en más de una ocasión se chocó con el buen muro defensivo 'cafetero'.

61' La 'Verdeamarelha' se hace dueño del balón y tiene a Colombia en su campo pero no logra la profundidad que busca. Los colombianos se defienden bien y en bloque.

31' Falta en ataque de Colombia. La 'Verdeamarelha' no le encuentra la vuelta al cotejo.

Al frente estará el país anfitrión y líder del grupo, Brasil, que suma siete goles en la presente competición y no ha recibido ninguno. Es uno de los firmes candidatos a llevarse el trofeo, junto a Argentina.

El pasado 17 de junio de 2015, el cuadro 'cafetero' se impuso 1-0 por el Grupo C de aquella edición de la Copa América y en tienda 'verdeamarelha' todavía no olvidan ello. Por tal motivo, Neymar y compañía saldrán con todo desde el pitazo inicial.

Brasil: 9.00 p. m. / ESPN Brasil, GUIGO, SBT, NOW NET e Claro

Italia: 2.00 a. m. (jueves) / SKY Go Italia, Sky Sport Serie A, Eleven Sports Italy, NOW TV

México: 7.00 p. m. / Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD