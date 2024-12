Selección Peruana: los resultados que asegurarán la clasificación en Copa América

La Copa América 2021 ha sido muy competitiva hasta ahora y la Selección Peruana marchó bien hasta cierto punto, aunque por ahora no la clasificación a los cuartos de final del certamen no es segura. Todo se definirá en la última jornada del Grupo B y hay una variedad de resultados que podrían beneficiar a la 'Bicolor' tras la victoria de Brasil sobre Colombia .

No obstante, la 'Vinotinto' no será un rival fácil y es preciso mencionar que también se juegan la posibilidad de estar en los cuartos de final del torneo. En caso puedan hacerse con el triunfo, subirán en las posiciones y la Selección Peruana se verá superada, aunque no estará eliminada por completo al haber un juego en paralelo.