Audio VAR sobre el polémico gol de Brasil: "Iba a recibir el colombiano" - VIDEO

La Selección de Brasil logró una nueva victoria en la fase de grupos de la Copa América , esta vez tras imponerse por 2-1 a Colombia . Desde un vistazo previo, el resultado no parecía imposible de darse, pero el partido tuvo unos ingredientes inesperados que desataron la polémica, en específico por el gol de la 'Canarinha'.

En el audio de la revisión VAR, Néstor Pitana deja en claro que la acción pudo seguir debido a que Brasil mantenía la posesión. Luego, ya en la cabina VAR, se ve los encargados definiendo la acción y se puede escuchar como uno de ellos afirma que "la iba a recibir un colombiano", refiriéndose a que el balón podría haber sido despejado si Pitana no interceptaba.

No obstante, esa postura no pudo ser evaluada con exactitud, dado que no había la toma que requerían. Finalmente, decidieron que el gol era válido, confirmando lo que decretó Néstor Pitana en un inicio. Además, la Conmebol dejó en claro que la lectura de las normas aplicadas para decidir la jugada fue la correcta.