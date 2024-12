Selección de Chile solicita drástica sanción para árbitro colombiano Wilmar Roldán

La Selección de Chile está clasificada a los cuartos de final de la Copa América , pero el último partido ante Paraguay impidió que puedan aspirar a meterse a una zona más alta en su grupo. La derrota 2-0 fue dolorosa, pero dejó un mayor sinsabor porque consideraron que el árbitro no impuso justicia de manera correcta.

El colombiano Wilmar Roldán fue quien se encargó de dirigir las acciones, pero desde la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile) consideran que algunas de sus decisiones no fueron acertadas. Ante esta postura, decidieron enviar un documento a la Conmebol, en el cual solicitan una sanción para la terna arbitral.

Wilmar Roldán fue el principal del Chile vs Paraguay, mientras que sus compatriotas Alexander Guzmán, Jhon León y Andrés Rojas completaron la terna al ras del campo. En el VAR, el brasileño Rafael Traci fue encargado y el AVAR fue el colombiano Jhon A. Ospina. Por su parte, Omar Ponce (Ecuador) fue el asesor de los jueces.

La Conmebol todavía no ha ofrecido respuesta, pero es la segunda denuncia de un seleccionado a los árbitro. También durante la cuarta fecha, la Selección de Colombia se sintió perjudicada por las decisiones del árbitro argentino Néstor Pitana y también enviaron un comunicado. No se conoció sanción, pero no lo programaron para la quinta fecha.