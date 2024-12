Pedro Gallese no se confía ante Venezuela: "Todavía no estamos clasificados"

"Este partido que viene va a ser muy duro porque Venezuela se va a jugar el todo por el todo como el partido que tuvimos contra Ecuador. Tenemos que estar alertas. Todavía no estamos en la siguiente fase. El equipo está muy concentrado", expresó el 'Pulpo'.

"Este es un torneo donde estamos afinando bastantes cosas. No lo comenzamos bien, pero el equipo está muy fuerte. Está creciendo. Estamos teniendo algunos errores, pero lo estamos trabajando. Vamos a ir mejorando partido a partido".

Recalcó que buscará mantener su valla invicta ante Venezuela. "Todo partido que nosotros nos planteamos siempre es importante mantener el cero. No lo hemos logrado. No hemos tenido ese rendimiento, pero el equipo está haciendo bien las cosas. Estamos de menos a más y de seguro este partido no va a ser la excepción".