Argentina chocará con Ecuador en cuartos de final de la Copa América 2021

Durante el último partidos, los goles de Alejandro Gómez, doblete de Lionel Messi y Lautaro Martínez, la 'albiceleste' aseguró el primer lugar del Grupo A y con ello se clasificó a los cuartos de final. Enfrentará en dicha llave al combinado de Ecuador quien obtuvo el cuarto lugar en el Grupo B. Erwin Saavedra anotó el descuento para los pupilos de César Farías quien no pudo sumar punto alguno en el certamen.

4' Lionel Messi intenta por su parte, pero no encuentra opción.

7' Messi intenta hilvanar para Argentina, pero no logra su cometido.

"El resto se lo deben ganar. No hay duda que para nosotros que partido tras partido sigan demostrando. Nadie se puede relajar, hay un grupo de 28 jugadores y cualquiera puede jugar, decidimos por el bien del equipo", concluyó.

Por su parte, el entrenador de Bolivia, César Farías, mencionó que buscarán cerrar de la mejor manera su participación en la Copa América. Es una de las tres naciones, junto a Venezuela y Ecuador, que no han podido ganar en el certamen.

"En el porvenir se ve una base sólida, que se atreva a jugar, una base que tiene criterio, que puede manejar distintos sistemas tácticos, que no es previsible y eso se mostrará en Eliminatorias: Tenemos el deber de mostrar, el deber de sumar, el deber de aprovechar la localía. Ese es el norte que queremos visualizar para la Selección", subrayó.

Finalmente, espera consolidar a su equipo con miras al reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022."Queremos terminar contra Argentina de la mejor manera y fuertes, no debilitarnos con el mensaje anterior de que no sacamos puntos, de que no estuvimos bien. Sentimos que estuvimos bien en el interior de la Selección", concluyó Farías.