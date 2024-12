Argentina a la final de la Copa América 2021: Derrotaron por penales a Colombia

La buena noticia para los pupilos de Reinaldo Rueda es la vuelta de Juan Guillermo Cuadrado, elemento que no pudo estar ante los charrúas por acumulación de amarillas. "Es una final. Argentina es un gran rival, pero estamos listos. Vamos a tratar de mejorar y hacer el mejor partido posible. Tendremos un partido difícil, no nos vamos ahorrar ningún esfuerzo. Es una bendición poder jugar este partido. Ellos tienen no solamente a Messi si no varios buenos jugadores", aseveró el actual jugador de la Juventus de Italia.