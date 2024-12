Tite desmerece a la selección peruana: "Jugamos dos partidos en 72 horas"

"Es un equipo que en menos de 72 horas jugó 45 minutos con un jugador menos, con un esfuerzo físico y mental muy fuerte. El trabajo que hicimos para el partido también fue muy cuidadoso y me refiero a los aspectos físicos. Todo el plantel hizo la mejor recuperación posible, pero no fue la ideal, porque el desgaste de jugar con uno menos fue mayor", dijo el estratega post partido.

"Traduciéndolo en números, el equipo jugó un partido y otro 30% de un partido en el último encuentro. Tuvo 72 horas para recuperarse, no hubo suficiente tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque tuvo una gran primera parte, se pudo haber traducido en goles, pero no lo hizo, y con el paso del tiempo, su capacidad de ataque y la movilidad se fue perdiendo poco a poco", añadió Tite.

"​El fútbol es un deporte de equipo en el que no eres dominante los 90 minutos, y cuando no se domina se debe ser constante. Cuando alcanza el equilibrio, está más cerca de ganar. Pero no estoy de acuerdo con eso de que tenemos un mal tiempo y uno bueno. No lo veo de esa manera", sentenció.