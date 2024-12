Diego Rebagliati cuestionó planteamiento inicial de Ricardo Gareca ante Brasil - VIDEO

"Yo también abonada la teoría de que había que jugar con cinco atrás. Me parecía que era la mejor manera de cómo se había controlado a Brasil. Lo que a mí no me gusto de arranque es que (Christian) Ramos fuera el que fuera al centro, porque Ramos cuando juega con tres atrás en Vallejo lo hace hacia la derecha. Para mí, el que juega al medio de los tres tiene que ser el más rápido de los tres centrales. Y en ese sentido me parece que (Anderson) Santamaría lo hubiera hecho mejor", comenzó diciendo en el último programa de Al Ángulo.