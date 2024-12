Ángel Di María: "Messi me decías gracias por el título, yo le dije 'gracias a ti'"

El extremo de la selección de Argentina , Ángel Di María , aún no creía que había conquistado el campeonato de la Copa América 2021 ante Brasil . El popular 'Fideo' anotó el único tanto de la contienda y con ello acabó con casi 30 años de sequía para la 'albiceleste'.

"La verdad que, como te decía, todavía no puedo llorar. No termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto, peleamos tanto. Mucha gente nos decía que no volvamos, nos criticaban, pero nosotros seguíamos batallando. Dando la cabeza contra la pared hasta que bueno, hoy se rompió. Entró y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado que estábamos buscando", expresó.