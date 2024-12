Lionel Scaloni: "Lionel Messi seguirá siendo el mejor, gane o no la Copa América"

Lionel Scaloni fue enfático en la previa de la final de la Copa América 2021 entre Argentina vs Brasil. El entrenador del combinado 'albiceleste' sabe de la presión y ansiedad que invade a Lionel Messi: sería su primer título a nivel de selección.

"Seguirá siendo el mejor gane o no", expresó tajantemente en rueda de prensa para luego decir. "Es un partido importante, pero hay que tomarlo con calma, con cautela. Hay que hacer lo posible por ganar pero sin ansiedad. Es un partido de fútbol".

"A la final le damos la importancia justa. Leo no necesita un título para demostrar que es el mejor de la historia. Obvio que queremos ganarlo por todos los que estamos acá hace días concentrados, haciendo esfuerzos para no romper la burbuja. Lo de Leo queda en un segundo plano que pueda ganar o no. Ya demostró que es el mejor. Incluso los contrarios lo reconocen", agregó.