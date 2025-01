Plaza Colonia pudo vencer por 2-0 a The Strongest en la fase 2 de la Copa Libertadores

Plaza Colonia supo imponerse en este encuentro y ganó por 2-0 a The Strongest en la fase 2 de la Copa Libertadores , resultado que lo posiciona como el favorito para superas esta llave.

33' Tarjeta roja para Esparza: The Strongest se queda con 10 hombres

Alineación de The Strongest: Vizcarra, Castillo, Benegas, Jusino, Aponte, Torres, Amaral, Wayat, Ursino, Esparza y Triverio. DT: Cristian Díaz.

Alineación confirmada de Plaza Colonia

La Copa Libertadores 2022 continúa con la fase 2, uno de los duelos será el Plaza Colonia vs. The Strongest que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, este partido es importante para la siguiente fase del torneo continental.

Pero en la acera del frente, estará The Strongest , que pasa un momento dulce en Bolivia: es el líder del Torneo Apertura y está invicto, e intentará abrirse camino en un torneo que conoce de memoria.

Estos son los resultados que ha conseguido The Strongest en la Liga Boliviana.

The Strongest: Germán Viscarra, Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Luis Demiquel, Juan Aponte, Luciano Ursino, Diego Wayar, Rodrigo Amaral, Jeyson Chura, Enrique Triverio y Cristian Esparza. DT.: Cristian Díaz.

Revisa los horarios y canales de TV de cada país para que no te pierdas ningún detalle del partido entre Plaza Colonia vs. The Strongest por Copa Libertadores 2022: