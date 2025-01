Directivo de EmbajadUr: "Universitario fue muy inferior a Barcelona"

PUEDES VER Universitario vs Barcelona: precio de entradas y dónde comprar para la Copa Libertadores

De no ser por la gran actuación de José Carvallo, el resultado pudo haber sido mayor y hasta sentenciador. Los 'merengues' resistieron en defensa hasta dónde pudieron pero en ataque casi nada generaron.

Por ello, la hondonada de críticas no han tardado en aparecer. En redes sociales, muchos hinchas cuestionan el planteamiento de Gutiérrez y la jerarquía de los refuerzos para esta temporada.

Rainer, excampeón como jugador con Universitario y fundador del proyecto EmbajadUr, que busca ayudar financieramente al club de Ate, se pronunció en sus redes y no fue diplomático.

"No me fastidia que se pierda 2-0 porque es un resultado que se podría recuperar, pero me preocupa la forma como se perdió. La U fue muy inferior a su rival", expresó en su cuenta de Twitter.