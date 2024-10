¡A levantar cabeza! Universitario quedó eliminado de la Libertadores tras caer ante Barcelona

Goles que no haces, goles que te hacen. Universitario tuvo la fortuna de tener un hombre de más por casi 70 minutos, pero no logró ser efectivo de cara al portero Burrai. Barcelona superó 1-0 a los 'cremas' tras gol de Emmanuel Martínez, lo cual lo pone en la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Gol de visitante no vale doble

Leonai Souza, mediocampista brasileño, no podrá jugar ante Universitario de Deportes tras sufrir un golpe en la última práctica.

Hinchas de Universitairo no dejan de alentar en el Estadio Nacional.

13' Centro de Corzo que no logró conectar con Valera dentro del área chica. Se aproxima Universitario.

48' Mastriani vio lejos del arco a Carvallo, por lo que intentó rematar desde mediocampo. El balón no generó problema en el arco 'crema'.

62' Alexander Succar quedó solo para empujar el esférico, pero no le da de lleno y desperdicia el primero para Universitario.

76' Universitario no pudo recuperar el ritmo de juego tras el gol en contra.

87' Nuevo remate de Universitario que ataja el portero Burrai. Succar no logró darle de gran manera, pero el arquero de Barcelona está imbatible.

En la 'U' saben que no pueden especular y a pesar de su presentación en la ida, donde defendieron en su propio campo y su ataque fue casi nulo, aseguran que dejarán todo en el campo de juego, tomaran los riesgos para convertir los goles que les permita ingresar a la siguiente instancia del certamen.

Una tarea que ilusiona a sus hinchas, que no dudaron en agotar las entradas (se dispuso el 90% de la capacidad del Estadio Nacional) y mediante las redes sociales prometen alentar a su equipo desde el pitazo inicial.

