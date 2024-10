Nacional no pudo de local: empató 1-1 con Olimpia y quedó eliminado de la Copa Libertadores

¡Con todo! El once inicial de Atlético Nacional

¡Con sus estrellas! El once del 'Decano'

Cardozo no pudo superar a su marca por la banda

Atlético Nacional no quiere cometer errores y juega con tranquilidad

Pone las manos y en el rebote, Cardozo no puede disparar al arco.

Atlético Nacional no encuentra los espacios

Olveira no duda en despejar la pelota y todo se reinicia desde el área de Nacional

Tra ganar el rebote no dudó en probar de larga distancia

La defensa atenta y no hay peligro al arco.

Atlético Nacional no quiere sorpresas.

43' No llega Derlis al arco

Alcaraz atento en la marca y no deja a Nacional progresar

45+1' Mantilla no logra disparar al arco

No se sacan ventajas y por ahora, Olimpia logra la clasificación.

Pero el árbitro señala que no pasa nada, que siga el partido

Andrade disparo al arco, el travesaño dice que no

Mier no puede retener el balón, Salcedo aprovecha el error y con un fuerte disparo anotó el empate

El 'Rifle' no puede conectar el balón con la cabeza

El jugador de Olimpia dice que no hizo nada

Dura falta, el árbitro no duda en cobrar tiro libre

Este encuentro internacional será transmitido vía Star Plus y Facebook Watch de la Conmebol Libertadores . Asimismo, podrás disfrutar las mejores incidencias y minuto a minuto por la web del Diario Líbero .

Por otro lado, el 'Decano' tratará de no bajar la guardia y salir de igual a igual contra la 'Máquina Verde', pese a que será duro ya que jugarán en una plaza muy complicada. Los dirigidos por Julio César Cáceres quieren lograr el pase a la Fase, por ello depositarán toda su fe tanto en la zona ofensiva como defensiva.

Los países de Sudamérica podrán observar este compromiso entre Olimpia vs. Atlético por la señal de Star Plus, en España por DAZN y Movistar Plus. Por último, en Estados Unidos será transmitido por beIN Sports. Es importante mencionar que este cotejo también podrá verse a través del Facebook Watch de la Conmebol Liberadores.