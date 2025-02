'Chino' Pereda lanza advertencia a Alianza Lima sobre La Bombonera: "No tiembla, late"

Tras el primer encuentro disputado en Matute, el DT Néstor Gorosito calentó más la serie en entrevista con Radio La Red, asegurando que el recinto 'Xeneize' no es para temer. "Lo de la cancha de Boca Juniors es un mito. Ningún jugador de fútbol ha sido lastimado ahí. La hinchada no juega, es once contra once. Es todo sanata lo de La Bombonera", señaló.