Canal confirmado para ver Universitario vs. River Plate por Copa Libertadores 2025

El canal que transmitirá el partido entre River Plate contra Universitario será ESPN 7 y la plataforma de streaming Disney Plus. De esa manera, los hinchas podrán vibrar con las emociones de este duelo entre dos clubes representativos en el continente.

El presente de River Plate no es el mejor, pero saben que en la Copa Libertadores no hay excusas. Tras finalizar el partido contra Rosario Central, done igualaron 2-2, Marcelo Gallardo habló sobre su cita en Lima ante la 'U'.