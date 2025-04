Presidente de Talleres dejó firme advertencia previo duelo ante Alianza: "Lucharemos..."

Ambas escuadras llegan con la necesidad de conseguir la victoria para poder seguir con posibilidades de pasar a la siguiente ronda de la Libertadores. No obstante, la realidad de 'La T' no es la ideal, pues solo han logrado ganar un partido de los últimos diez que han disputado. Es por ello que, el presidente del club, Andrés Fassi , habló con el Diario Olé y dejó sorprendentes palabras.

"Tomaremos las medidas necesarias para mejorar. Claro que sé que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo. Tenemos siete jugadores lesionados. No nos sale nada, muchísimos partidos no eran para perder. Soy responsable de todo. No me resigno, no me escondo y lucharemos hasta el final en el torneo de Liga y en Copa Libertadores", declaró para el Diario Olé.