La ácida crítica de Diego Rebagliati a Martín Távara por su acto de indisciplina

"No está confirmado por el club, pero todo indica que hubo algún nivel de indisciplina. Alguna tardanza el domingo al llegar al entrenamiento. Y ahí quiero hacer un paréntesis para volver a lo que hablamos de los chicos de la selección. Es una muy mala señal de Távara que el primer compromiso que tiene en su club, Lora llegó en tiempo y forma y por eso jugó y jugó 90 minutos, en vez de demostrar que es un jugador de selección, demuestre que aprendió lo malo. Que esto también existe en la selección porque tampoco todos son unos santos y ahora no se han convertido tampoco en unos angelitos", comenzó diciendo el último miércoles en Al Ángulo.

"Si Távara se va a equivocar de esa manera de arranque, me parece perfecto que Mosquera se lo haga sentir, que no lo ponga y que ni siquiera lo cite a estar concentrado porque está en una edad donde todavía puede aprender. Aparentemente no es la primera vez que Távara hace algo así, lo que pasa que en Cristal lo manejan de una manera bastante reservada, lo cual también me parece bien, pero esta vez perjudicó claramente al equipo. (Jesús) Castillo no hizo un mal partido, pero Távara es un jugador que viene de jugar una Copa América y, en una serie como esta, su pierna izquierda te servía y mucho", continuó.